Ajker Patrika
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ঢাকা

মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে ৭ মাসের শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে ৭ মাসের শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর তুরাগে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাত মাস বয়সী এক শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় বাবা কবির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তুরাগের কামারপাড়া ফুলবাড়িয়া বস্তিতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিশু রাফা মনি কবিতাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে বুধবার মধ্যরাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শিশুটির মা লিমা আক্তার জানান, তাঁদের বাড়ি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সোনাইডাঙ্গা গ্রামে। বর্তমানে তাঁরা তুরাগের কামারপাড়া ফুলবাড়িয়া বস্তিতে বসবাস করেন। রাফা ছিল তাদের একমাত্র সন্তান। তাঁর স্বামী কবির হোসেন পেশায় রিকশাচালক।

লিমা আক্তার বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে কবির তাঁর কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলেন। পরে আশপাশের লোকজন শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী নিয়মিত কাজ করতেন না এবং মাঝেমধ্যে মাদক সেবন করতেন। এসব বিষয় নিয়েই তাঁদের সংসারে প্রায়ই কলহ হতো।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তুরাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান ফয়সাল জানান, খবর পেয়ে বুধবার রাতেই অভিযুক্ত কবির হোসেনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক কলহের জেরে শিশুটিকে আছড়ে মারার তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, কবির হোসেন মাদকাসক্ত। এ ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরশিশু
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