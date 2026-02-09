গোপালগঞ্জে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

গোপালগঞ্জে বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শুকতাইল চরপাড়া এলাকার সিদ্দিক সরদারের ছেলে জিকার সরদার (৪০) ও একই এলাকার আমান শেখের ছেলে হাসিব শেখ (৩৮)। তাঁরা অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় আহত অটোরিকশার তিন যাত্রীর তাৎক্ষণিক নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।
গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. মাসুদ খান জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে খুলনাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন প্রাণ হারান। আহত যাত্রীদের গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় ‘হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তাঁর ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোসহ জিয়া পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনায় ‘গাবতলী আরাফাত রহমান কোকো স্পোর্টস একাডেমি’ এই আয়োজন করেছে।১৭ মিনিট আগে
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এবারের নির্বাচনী পরিস্থিতি একটু নতুন। এবার আমাদের সামনে আওয়ামী লীগ নেই। আর নৌকা না থাকাতে এখন মাঠে এসেছে একটা ‘‘দাঁড়িপাল্লা’’।’১৮ মিনিট আগে
ইশতেহারে ভালো ভালো কথা থাকলেও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুপস্থিত রয়েছে জানিয়ে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও দলগুলো তাদের ইশতেহারে কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত তুলে ধরেছে। জুলাই সনদ অনুযায়ী ৫ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো...২২ মিনিট আগে
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেরপুরে থানা থেকে খোয়া যাওয়া একটি শটগানসহ হারেজ আলী (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ভোরে সদর উপজেলার ভাতশালা ইউনিয়নের সাপমারী এলাকায় হারেজের বাড়ি থেকে তাঁকে শটগানসহ আটক করা হয়।৪৩ মিনিট আগে