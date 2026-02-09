Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২
গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শুকতাইল চরপাড়া এলাকার সিদ্দিক সরদারের ছেলে জিকার সরদার (৪০) ও একই এলাকার আমান শেখের ছেলে হাসিব শেখ (৩৮)। তাঁরা অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় আহত অটোরিকশার তিন যাত্রীর তাৎক্ষণিক নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. মাসুদ খান জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে খুলনাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন প্রাণ হারান। আহত যাত্রীদের গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাগোপালগঞ্জ সদরজেলার খবর
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

