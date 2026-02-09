Ajker Patrika
ঢাকা

ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক সুরাইয়া আখতার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক সুরাইয়া আখতার
ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক সুরাইয়া আখতার জাহান। ছবি: স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের চুক্তি মেয়াদ শেষ হওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) নতুন প্রশাসক হিসেবে সুরাইয়া আখতার জাহানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।

২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক)–এর উপধারা (১) অনুযায়ী মোহাম্মদ এজাজকে পরবর্তী এক বছরের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পূর্ণকালীন প্রশাসক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তাঁর ওই নিয়োগের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় মোহাম্মদ এজাজের স্থলে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

স্থানীয় সরকারঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনজেলার খবরডিএনসিসি
