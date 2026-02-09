ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক সুরাইয়া আখতার

প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের চুক্তি মেয়াদ শেষ হওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) নতুন প্রশাসক হিসেবে সুরাইয়া আখতার জাহানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।
২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক)–এর উপধারা (১) অনুযায়ী মোহাম্মদ এজাজকে পরবর্তী এক বছরের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পূর্ণকালীন প্রশাসক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল।
নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তাঁর ওই নিয়োগের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় মোহাম্মদ এজাজের স্থলে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
গোপালগঞ্জে বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শুকতাইল চরপাড়া এলাকার সিদ্দিক সরদারের ছেলে৩ মিনিট আগে
জামালপুরে পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে নূরনবী হোসেন (৩৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে জান্নাতুল (১৪) এবং আরেক বড় ভাই বিল্লাল হোসেন (৪৫) আহত হন।৩৭ মিনিট আগে
সকালে মেয়ের পাসপোর্টের কাজে মোটরসাইকেলে করে সাতক্ষীরার উদ্দেশে রওনা হলে দলুয়া জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের সামনে সজীব তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনি গতি বাড়িয়ে চলে যেতে চাইলে আরেকটি মোটরসাইকেলে পিছু নিয়ে সজীব শিশুকন্যার হাত টেনে ধরেন এবং তার মাথায় আঘাত করেন।১ ঘণ্টা আগে
আবেদন থেকে দেখা যায়, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবুর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আটটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩ কোটি ৬৬ লাখ, অপরাজিতা হকের দুটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ২২ লাখ এবং শাবাবার একটি ব্যাংক হিসাবে থাকা এক লাখ টাকা অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে