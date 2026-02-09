জামালপুরে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বড় ভাই খুন

জামালপুরে পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে নূরনবী হোসেন (৩৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে জান্নাতুল (১৪) এবং আরেক বড় ভাই বিল্লাল হোসেন (৪৫) আহত হন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে জামালপুরের মেলান্দহ পৌরসভার দেওলাবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ছোট ভাই হলেন মো. আলম মিয়া (৩৪)। তিনি দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, নূরনবীর সঙ্গে আলম মিয়ার বসতভিটা ভাগাভাগি নিয়ে অনেক দিন ধরে বিরোধ রয়েছে। আজ সকালে নূরনবীর ছোট মেয়ে তাঁর দাদি বেলাতন বেগমের কাছে গেলে আলম মিয়া তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহ বাধে। একপর্যায়ে আলম মিয়া ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে একটি ছুরি এনে নূরনবীর পেটে আঘাত করেন। এতে নূরনবী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বড় ভাই বিল্লাল ও নূরনবীর মেয়ে জান্নাতুল আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে নূরনবী মারা যান।
নিহতের স্ত্রী শাপলা বেগম বলেন, ‘ঘর থেকে ছুরি এনে আমার স্বামীর পেটে আঘাত করেছে। আমার বাচ্চা ছাড়াতে গেলে তাকেও মারধর করে। আল্লাহ আমার এখন কী হবে। আমার তিনটা মেয়ে। আমি এখন কী করব। আমি এর বিচার চাই।’
মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত আলম মিয়া পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
গোপালগঞ্জে বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শুকতাইল চরপাড়া এলাকার সিদ্দিক সরদারের ছেলে৩ মিনিট আগে
২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক)–এর উপধারা (১) অনুযায়ী মোহাম্মদ এজাজকে পরবর্তী এক বছরের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পূর্ণকালীন প্রশাসক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ১ ঘণ্টা আগে
সকালে মেয়ের পাসপোর্টের কাজে মোটরসাইকেলে করে সাতক্ষীরার উদ্দেশে রওনা হলে দলুয়া জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের সামনে সজীব তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনি গতি বাড়িয়ে চলে যেতে চাইলে আরেকটি মোটরসাইকেলে পিছু নিয়ে সজীব শিশুকন্যার হাত টেনে ধরেন এবং তার মাথায় আঘাত করেন।১ ঘণ্টা আগে
আবেদন থেকে দেখা যায়, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবুর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আটটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩ কোটি ৬৬ লাখ, অপরাজিতা হকের দুটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ২২ লাখ এবং শাবাবার একটি ব্যাংক হিসাবে থাকা এক লাখ টাকা অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে