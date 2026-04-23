ধামরাইয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী খুন

ঢাকার ধামরাইয়ে নাদিয়া আক্তার (১৬) নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার গলায়, মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার পৌর এলাকার পশ্চিম লাকুড়িয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নাদিয়া আক্তার এবার স্থানীয় সেন্ট্রাল স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল।
পুলিশ ও নাদিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নাদিয়া তাঁর নানির সঙ্গে পশ্চিম লাকুরিয়া পাড়ার সাব্বির হোসেনের বাসায় ভাড়া থাকত। পরীক্ষা শেষে বিকেল ৪টার দিকে নাদিয়া বাসায় ফেরে। এরপর নাদিয়ার নানি দেলোয়ারা বেগম জরুরি কাজে বাসার বাইরে যান। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে নাদিয়াকে ঘরের ভেতরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
দেলোয়ারা বেগম বলেন, নাদিয়ার গলায় স্বর্ণের মালা ও কানে স্বর্ণের দুল ছিল। হয়তো নাদিয়াকে হত্যার পর কেউ ওই সব নিয়ে গেছে।
ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, নাদিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। তার গলায়, মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তবে কী উদ্দেশ্যে এবং কারা তাকে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
নাজমুল হুদা আরও বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর নিশ্চিত করে সব বলা সম্ভব হবে।
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় ডেমলা ফিলিং স্টেশনে ছেলের মোটরসাইকেলে পেট্রল সংগ্রহ করতে মাকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তীব্র রোদ উপেক্ষা করে মাকে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মোটরসাইকেলচালকের নাম সাগর বৈদ্য।২ ঘণ্টা আগে
বরিশালের মুলাদীতে পারভেজ হাওলাদার (৩৫) নামের এক যুবলীগ কর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কাজিরচর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অন্যতম ভরসা দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। তবে আজ তা কার্যত অচল। ৫২৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রের তিনটি ইউনিটই এখন বন্ধ।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শাহবাগ থানার ভেতরে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ধাক্কা–ধাক্কির শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানা চত্বরে অন্তত ১০ জন সাংবাদিক এই পরিস্থিতির শিকার হন। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য।৩ ঘণ্টা আগে