ধামরাইয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার ধামরাইয়ে নাদিয়া আক্তার (১৬) নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার গলায়, মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার পৌর এলাকার পশ্চিম লাকুড়িয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নাদিয়া আক্তার এবার স্থানীয় সেন্ট্রাল স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল।

পুলিশ ও নাদিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নাদিয়া তাঁর নানির সঙ্গে পশ্চিম লাকুরিয়া পাড়ার সাব্বির হোসেনের বাসায় ভাড়া থাকত। পরীক্ষা শেষে বিকেল ৪টার দিকে নাদিয়া বাসায় ফেরে। এরপর নাদিয়ার নানি দেলোয়ারা বেগম জরুরি কাজে বাসার বাইরে যান। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে নাদিয়াকে ঘরের ভেতরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দেলোয়ারা বেগম বলেন, নাদিয়ার গলায় স্বর্ণের মালা ও কানে স্বর্ণের দুল ছিল। হয়তো নাদিয়াকে হত্যার পর কেউ ওই সব নিয়ে গেছে।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, নাদিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। তার গলায়, মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তবে কী উদ্দেশ্যে এবং কারা তাকে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নাজমুল হুদা আরও বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর নিশ্চিত করে সব বলা সম্ভব হবে।

