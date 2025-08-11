চুরি হওয়া সেই নবজাতক রায়পুরা থেকে উদ্ধার, নারী গ্রেপ্তার

রায়পুরা ও নরসিংদী প্রতিনিধি
এনরসিংদী শহরের বাসাইল এলাকার বেসরকারি একটি হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া দুই দিন বয়সী নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৩টার দিকে রায়পুরার মরজাল ইউনিয়নের রাজাবাড়িয়া এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে রোববার দুপুরে বেসরকারি ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার হওয়া ফাতেমা বেগমের স্বামীর বাড়ি শিবপুর উপজেলার কুমারটেকে এবং বাবার বাড়ি রায়পুরার রাজাবাড়ি (মৌলভী বাড়ি)।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাতেমা জানিয়েছেন, কোনো ছেলেসন্তান না থাকায় স্বামীর চাপে নবজাতককে চুরি করেছেন তিনি।
পুলিশ জানায়, গতকাল দুপুরে হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনার পর পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে। রাতে অভিযান চালিয়ে রায়পুরার মরজাল এলাকা থেকে শিশুচোর নারী ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার করে।
নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ এমদাদুল হক জানান, চুরি হওয়া নবজাতকটি শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগী এলাকার সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক শরীফ মিয়া ও মিথিলা দম্পতির সন্তান। দুপুরে নবজাতকের নানি বাথরুমে গেলে সুযোগ বুঝে এক অপরিচিত নারী শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যান। নবজাতকটি সুস্থ আছে এবং তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। চুরি করার দায়ে ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
এনরসিংদী শহরের বাসাইল এলাকার বেসরকারি একটি হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া দুই দিন বয়সী নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৩টার দিকে রায়পুরার মরজাল ইউনিয়নের রাজাবাড়িয়া এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে রোববার দুপুরে বেসরকারি ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার হওয়া ফাতেমা বেগমের স্বামীর বাড়ি শিবপুর উপজেলার কুমারটেকে এবং বাবার বাড়ি রায়পুরার রাজাবাড়ি (মৌলভী বাড়ি)।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাতেমা জানিয়েছেন, কোনো ছেলেসন্তান না থাকায় স্বামীর চাপে নবজাতককে চুরি করেছেন তিনি।
পুলিশ জানায়, গতকাল দুপুরে হাসপাতালে নবজাতক চুরির ঘটনার পর পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে। রাতে অভিযান চালিয়ে রায়পুরার মরজাল এলাকা থেকে শিশুচোর নারী ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার করে।
নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ এমদাদুল হক জানান, চুরি হওয়া নবজাতকটি শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগী এলাকার সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক শরীফ মিয়া ও মিথিলা দম্পতির সন্তান। দুপুরে নবজাতকের নানি বাথরুমে গেলে সুযোগ বুঝে এক অপরিচিত নারী শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যান। নবজাতকটি সুস্থ আছে এবং তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। চুরি করার দায়ে ফাতেমা বেগমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনের কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, এবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র...৬ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিদ্রোহীগোষ্ঠী আরাকান আর্মিদের বসানো স্থলমাইন বিস্ফোরণে একটি বন্য হাতির পায়ের গোড়ালি উড়ে গেছে। আহত হাতিটি এখন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাকঢালার চেরারমাঠের ঐট্টাইল্যাঝিরিতে আছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি বনরেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হক সরকার এ তথ্য...২৫ মিনিট আগে
পুলিশ সুপার শামসুল আলম সরকার জানান, ২ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রাম থেকে চালককে বিস্কুটের সঙ্গে চেতনানাশক দ্রব্যাদি খাইয়ে ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে যায় চক্রের তিন সদস্য। খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম ওই চক্রকে ধরতে মাঠে নামে।৩৭ মিনিট আগে
থানায় গাড়িচালক ইশতিয়াক হোসেন জনিকে পিটিয়ে হত্যা মামলায় পল্লবী থানার সাবেক এসআই জাহিদুর রহমান খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন দণ্ডিত এএসআই রাশেদুল ইসলামের সাজা কমিয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের সোর্স রাসেলকে খালাস দিয়েছেন আদালত। আসামিদের করা আপিল নিষ্পত্তি করে১ ঘণ্টা আগে