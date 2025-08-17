Ajker Patrika
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের আরও ৫ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: ডিএমপি
ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আরও পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপপুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা মহানগর উত্তর তৃণমূল শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনির হোসেন, নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার দিবর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাঈদ সাদ্দাম শাকিল (২০), কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ রিপন, কুমিল্লার দেবিদ্বার থানা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. সালাউদ্দিন মামুন (৪৭) এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১ নম্বর জালালাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান ফকির মো. মারুফ রেজা (৫৪)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সকালে ডেমরা এলাকা থেকে মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে সাইবার দক্ষিণ বিভাগের টিম। এর আগের দিন শনিবার দুপুরে ফার্মগেটের কেআইবি কনভেনশন হল এলাকা থেকে মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম গ্রেপ্তার করে সাঈদ সাদ্দাম শাকিলকে। ওই দিন রাত ১০টা ২৫ মিনিটে উত্তরা বিভাগের আরেক টিম আটক করে ইকবাল আহমদ রিপনকে।

এ ছাড়া ডেমরা এলাকা থেকে রমনা বিভাগের একটি টিম গ্রেপ্তার করে সালাউদ্দিন মামুনকে। একই দিন পল্টন এলাকা থেকে রমনা বিভাগের আরেক টিম আটক করে মারুফ রেজাকে।

এই পাঁচ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন ডিবি কর্মকর্তারা।

