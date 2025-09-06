Ajker Patrika
জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

জাবি প্রতিনিধি 
আজ দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরসংলগ্ন ‘অদম্য ২৪’ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরসংলগ্ন ‘অদম্য ২৪’ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিতসহ আট দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘সাদী-বৈশাখী-সাজ্জাদ-ইকরা’ পরিষদ। আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরসংলগ্ন ‘অদম্য ২৪’ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মো. শেখ সাদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) প্রার্থী মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) প্রার্থী আনজুমান আরা ইকরাসহ অন্য প্রার্থীরা।

ইশতেহারের আটটি দফা হলো—আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; শিক্ষাবান্ধব, নিরাপদ, মুক্ত ও বৈচিত্র্যময় ক্যাম্পাস তৈরি করা; পরিকল্পিত আবাসন ও খাবারের উন্নত মান নিশ্চিতকরণ; নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা; মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; সুসমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থাপনা; ক্রীড়াচর্চা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণীবান্ধব ক্যাম্পাস।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ‘ইনক্লুসিভ’ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা, সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা এবং নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইশতেহার তৈরি করা হয়েছে বলে জানান প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী।

বৈশাখী বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগরের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী। এই নারীদের বাদ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর এগিয়ে যেতে পারবে না। আমরা দেখেছি যে ক্যাম্পাসের বেশির ভাগ সমস্যাই নারীদের সমস্যা। সেই হিসেবে আমরা ইশতেহারে নারী শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিয়েছি।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনগবেষণাঢাকাজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
