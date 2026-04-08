Ajker Patrika
ঢাকা

ঢামেকে চিকিৎসক ও ঢাবি শিক্ষার্থীর হাতাহাতি, সমাধানে বসেছে দুই কর্তৃপক্ষ

ঢামেক প্রতিনিধি
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিক্ষার্থী ও ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসকদের হাতাহাতির ঘটনায় এখন পর্যন্ত জরুরি চিকিৎসাসেবা বন্ধ রয়েছে। আজ রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত জরুরি বিভাগের গেট বন্ধ ছিল। তবে পাশের ছোট গেট (পকেট গেট) খোলা রয়েছে। সমস্যা সমাধানে ঢাবি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসেছে বলে জানা গেছে।

তবে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে। সেবাপ্রত্যাশীরা ইনডোরে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হাসপাতালের ভেতরে চিকিৎসক এবং গেটের বাইরে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়েছেন। এরই মধ্যে কয়েকজন রোগীকে ফেরত যেতে দেখা গেছে। যশোর থেকে আসা হাবিব (১৩) নামের এক রোগী অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে আসেন। তবে চিকিৎসা না পেয়ে পঙ্গু হাসপাতালে চলে যান।

ঢামেকে চিকিৎসক-ঢাবি শিক্ষার্থী সংঘর্ষ, জরুরি বিভাগে চিকিৎসাসেবা বন্ধ

জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার মো. আইয়ুব আলী জানান, জরুরি বিভাগের প্রধান গেট বন্ধ রয়েছে। টিকিট কাউন্টার খোলা আছে। রোগী ভর্তি হচ্ছে। জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তারা আছেন। পরিস্থিতি সমাধানের জন্য ঢাকা মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কনফারেন্স রুমে মিটিংয়ে বসেছে।

এ বিষয়ে টিকিট কাউন্টারের ইনচার্জ তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা টিকিট দিচ্ছি। অনেক রোগী ইনডোরে চিকিৎসা নিচ্ছে। এমনকি রোগী ভর্তিও হচ্ছে।’

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালজরুরি সেবাঢাবিঢাকা বিভাগঢামেকবৈঠকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

