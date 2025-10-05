গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহর আটকের প্রতিবাদে বিসিআরএসের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গাজাগামী আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী নৌবহর ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ ইসরায়েলি বাহিনীর আটকে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ সিভিল রাইটস্ সোসাইটি (বিসিআরএস)। এ ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠনটি আজ রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।
সমাবেশে সংগঠনের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন বলেন, ‘গাজাগামী আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী নৌবহর আটকানোর ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বহরে থাকা ত্রাণ অবশ্যই নিরাপদে গাজায় পৌঁছে দিতে হবে। ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে হবে।’
সমাবেশে বক্তারা বলেন, অবরুদ্ধ গাজা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে। দুই বছরেরও কম সময়ে ৬৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাণবাহী এই ফ্লোটিলা ছিল গাজাবাসীর জন্য আশার প্রতীক, কিন্তু ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ বৈশ্বিক মানবতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।
সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক শেখ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘ত্রাণবাহী বহরে থাকা বিদেশি কর্মীদের আটক করার খবর আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জেনেছি। জাতিসংঘের জরুরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাঁদের মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সব পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে।’
সমাবেশে বক্তারা ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও বিশ্বশক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসরায়েলের অবৈধ কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে এবং আটক ফ্লোটিলার সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকেও এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।
উল্লেখ্য, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। এ বহরে প্রায় ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের নাগরিকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক রয়েছেন।
