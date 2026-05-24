Ajker Patrika
ঢাকা

পশুর হাটে ক্যাশলেস লেনদেনে র‍্যাব ডিজির পরামর্শ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ১৪: ৪৭
পশুর হাটে ক্যাশলেস লেনদেনে র‍্যাব ডিজির পরামর্শ
র‍্যাব ডিজি আহসান হাবীব পলাশ। ফাইল ছবি

পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে রাজধানীসহ সারা দেশের পশুর হাটে নিরাপত্তা জোরদার করেছে র‍্যাব। বিশেষ করে পশু বিক্রির অর্থ ছিনতাই ও জাল টাকার ঝুঁকি এড়াতে নগদ লেনদেনের পরিবর্তে ক্যাশলেস বা কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) ও অতিরিক্ত আইজিপি আহসান হাবীব পলাশ।

আজ শনিবার গাবতলী পশুর হাটের সার্বিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের পর সংবাদ ব্রিফিংয়ে র‍্যাবের ডিজি এসব কথা বলেন।

র‍্যাবের ডিজি বলেন, ঈদকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ পশুর হাটগুলোতে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

আহসান হাবীব পলাশ জানান, ঈদের সময় শহরে জনসমাগম তুলনামূলক কমে যাওয়ায় পশু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ কারণে র‍্যাবের টহল ও নিরাপত্তাচৌকির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে জাল টাকা শনাক্তে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া জাল টাকা তৈরি ও সরবরাহকারী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, কোরবানির পশুবাহী যানবাহনকে জোর করে কোনো নির্দিষ্ট হাটে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে কি না, সেটিও নজরদারিতে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ঈদ ও কোরবানিকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গাবতলী (বগুড়া)র‍্যাবঢাকা বিভাগঈদুল আজহাপশুর হাটহাট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে টাইলস ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে টাইলস ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

জুনের প্রথম সপ্তাহে বাজারে আসবে দিনাজপুরের রসাল লিচু

জুনের প্রথম সপ্তাহে বাজারে আসবে দিনাজপুরের রসাল লিচু

ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় অটোর ৪ যাত্রী আহত, বিক্ষুব্ধ জনতার আগুনে পুড়ল ট্রাক

ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় অটোর ৪ যাত্রী আহত, বিক্ষুব্ধ জনতার আগুনে পুড়ল ট্রাক

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই থেমে গেল জীবন, একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই থেমে গেল জীবন, একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫