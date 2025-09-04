‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জাকসু নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী ২-১ দিনের মধ্যে হয়তোবা আমরা শুরু করতে পারব।’
ডোপ টেস্ট কারা নেবেন এবং কোথায় হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্টটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আমাদের মেডিকেল সেন্টারেই হবে।’
উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাকসুর প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জাকসু নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী ২-১ দিনের মধ্যে হয়তোবা আমরা শুরু করতে পারব।’
ডোপ টেস্ট কারা নেবেন এবং কোথায় হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্টটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আমাদের মেডিকেল সেন্টারেই হবে।’
উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাকসুর প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
খোকসায় ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলের মাঠে ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত সাত দিনে ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, ডাকাত, অবৈধ অস্ত্রধারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং মাদকাসক্তরা রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
সোনাগাজী মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফী (১৯) হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (বর্তমান ফরিদগঞ্জ থানার ওসি) শাহ আলমের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বজনেরা। গতকাল বুধবার ফরিদগঞ্জ থানার মোড় এলাকায় এই মানববন্ধন হয়। এর আগে ওই স্বজনেরা ফেনী থেকে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আসেন।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় অস্ত্র ঠেকিয়ে পাহাড়ের পাশের কৃষিজমি থেকে দুই কৃষকসহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাহারছড়ার চৌকিদারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর।১ ঘণ্টা আগে