Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

জাবি প্রতিনিধি 
‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জাকসু নির্বাচন কমিশন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী ২-১ দিনের মধ্যে হয়তোবা আমরা শুরু করতে পারব।’

ডোপ টেস্ট কারা নেবেন এবং কোথায় হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্টটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আমাদের মেডিকেল সেন্টারেই হবে।’

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাকসুর প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জাকসুর সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলকজাকসুর সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

বিষয়:

ঢাকা বিভাগনির্বাচন কমিশনজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

ক্লাস-পরীক্ষার সময় স্কুলে বিএনপি নেতার ভূরিভোজ

ক্লাস-পরীক্ষার সময় স্কুলে বিএনপি নেতার ভূরিভোজ

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

ফেনীর নুসরাত হত্যা: দণ্ডপ্রাপ্তদের স্বজনদের মানববন্ধনে বাধা, যুবদল নেতা বহিষ্কার

ফেনীর নুসরাত হত্যা: দণ্ডপ্রাপ্তদের স্বজনদের মানববন্ধনে বাধা, যুবদল নেতা বহিষ্কার

টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণের অভিযোগ

টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণের অভিযোগ