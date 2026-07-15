পুরান ঢাকার বংশালে সেলুনে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০

পুরান ঢাকার বংশালের আলু বাজারে এলাকার একটি সেলুনে এসি বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন— সেলুন কর্মচারী শমসেদ (৩০), কাস্টমার মো. ফারুক (৩৫), কাস্টমার মো. রিংকু (৩০), সেলুন কর্মচারী রাজু (৩৪), সেলুন কর্মচারী পাপ্পু (২৬), কাস্টমার রনি (৩৬), কাস্টমার জসিম (৪০), সেলুন কর্মচারী আরমান (৩৭), কাস্টমার মো. রফিক (২৫) ও সেলুন কর্মচারী শাকিব (১৭)।
মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দিবাগত রাতের দেড়টার দিকে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আনা হয়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, বংশাল এলাকার একটি সেলুনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফারুকের শরীরের ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া শমসেদের ১৫ শতাংশ দগ্ধ, রিংকুর ২১ শতাংশ দগ্ধ, রাজুর ১৮ শতাংশ দগ্ধ, পাপ্পুর ১৮ শতাংশ দগ্ধ, রনির ১০ শতাংশ দগ্ধ, জসিমের ৮ শতাংশ দগ্ধ, আরমানের ১৫ শতাংশ দগ্ধ, রফিকের ১২ শতাংশ দগ্ধ ও শাকিবের শরীরের ১ শতাংশ দগ্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে নয়জনকে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে দগ্ধের পরিমাণ কম থাকায় আহত শাকিবকে জরুরি বিভাগের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে প্রাইভেট পড়ানোর বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সিঁথি সীমিতা (২৮) নামে এক শিক্ষিকাকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোছা. প্রিয়া বেগম (২৫) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের পানাউল্লাচর..২ মিনিট আগে
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