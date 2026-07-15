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পুরান ঢাকার বংশালে সেলুনে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পুরান ঢাকার বংশালে সেলুনে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০
ছবি: সংগৃহীত

পুরান ঢাকার বংশালের আলু বাজারে এলাকার একটি সেলুনে এসি বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন— সেলুন কর্মচারী শমসেদ (৩০), কাস্টমার মো. ফারুক (৩৫), কাস্টমার মো. রিংকু (৩০), সেলুন কর্মচারী রাজু (৩৪), সেলুন কর্মচারী পাপ্পু (২৬), কাস্টমার রনি (৩৬), কাস্টমার জসিম (৪০), সেলুন কর্মচারী আরমান (৩৭), কাস্টমার মো. রফিক (২৫) ও সেলুন কর্মচারী শাকিব (১৭)।

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দিবাগত রাতের দেড়টার দিকে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আনা হয়।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, বংশাল এলাকার একটি সেলুনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফারুকের শরীরের ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া শমসেদের ১৫ শতাংশ দগ্ধ, রিংকুর ২১ শতাংশ দগ্ধ, রাজুর ১৮ শতাংশ দগ্ধ, পাপ্পুর ১৮ শতাংশ দগ্ধ, রনির ১০ শতাংশ দগ্ধ, জসিমের ৮ শতাংশ দগ্ধ, আরমানের ১৫ শতাংশ দগ্ধ, রফিকের ১২ শতাংশ দগ্ধ ও শাকিবের শরীরের ১ শতাংশ দগ্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে নয়জনকে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে দগ্ধের পরিমাণ কম থাকায় আহত শাকিবকে জরুরি বিভাগের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

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