Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় গভীর রাতে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় গভীর রাতে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় নগরীর জাতিসংঘ শিশুপার্কের পশ্চিম পাশে জলিলের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এতে সামান্য আহত হয়েছেন সাংবাদিক আওয়াল।

প্রত্যক্ষদর্শী এক পথচারী বলেন, প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জলিলের দোকানের পাশে কয়েকজন সাংবাদিক আড্ডা দেন। আজও এখানে বসে ছয়জন সাংবাদিক গল্প করছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে আসা দুজন যুবক তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় একটি গুলি চেয়ারের পায়ায় বিদ্ধ হয়। তবে কেউ আহত হননি।

এসএ টিভির সাংবাদিক রকিবুল ইসলাম মতি বলেন, ‘রাতে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক এখানে আড্ডা দিচ্ছিলাম। মোটরসাইকেলে আসা দুজন যুবক আমাদের লক্ষ্য করে পরপর দুটি গুলি ছোড়ে। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ আসে।’

দৈনিক খুলনাঞ্চলের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার সৈয়দ রানা কবির বলেন, ‘দুর্বৃত্তের ছোড়া একটি গুলি চেয়ারে বিদ্ধ হয়। এর একটি স্প্লিন্টার সাংবাদিক আওয়ালের বুকে লেগে কিছু অংশ ছিলে যায়। তিনি সুস্থ আছেন।’

জানতে চাইলে খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কী কারণে এখানে গুলির ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

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