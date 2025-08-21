ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাগছাস নেতার পদত্যাগ

জাবি প্রতিনিধি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম লিমন পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে তিনি ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি মো. নাজমুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগ করছি। আগামীকাল পদত্যাগের কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।’
এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা অফিশিয়ালভাবে কোনো পদত্যাগপত্র এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে ফেসবুকে একটি পোস্ট আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি অফিশিয়ালি আমাদেরকে জানালে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’
একাধিক সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগছাসের প্যানেল থেকে সহসম্পাদক (এজিএস) পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে পদত্যাগ করেছেন তিনি। এই পদে তিনি বাদে এজিএস পদপ্রত্যাশী হিসেবে রয়েছেন বাগছাসের আরও তিন নেতা। তাঁরা হলেন—বাগছাসের জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক কাউসার আলম আরমান ও জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আহসান লাবিব।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম লিমন পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে তিনি ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি মো. নাজমুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগ করছি। আগামীকাল পদত্যাগের কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।’
এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা অফিশিয়ালভাবে কোনো পদত্যাগপত্র এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে ফেসবুকে একটি পোস্ট আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি অফিশিয়ালি আমাদেরকে জানালে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’
একাধিক সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগছাসের প্যানেল থেকে সহসম্পাদক (এজিএস) পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে পদত্যাগ করেছেন তিনি। এই পদে তিনি বাদে এজিএস পদপ্রত্যাশী হিসেবে রয়েছেন বাগছাসের আরও তিন নেতা। তাঁরা হলেন—বাগছাসের জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক কাউসার আলম আরমান ও জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আহসান লাবিব।
প্রথমে তাঁরা ঢাকার হাতিরঝিল ঘোরেন। গভীর রাতে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মাওয়ায় আসেন। সেখানে রাতের খাবার খেয়ে ও ঘোরাঘুরি শেষে সকালে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। পথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চালক প্রাইভেট কার থামিয়ে একটি ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় চালককে ফাঁকি দিয়ে গাড়ি নিয়ে ছোটেন আরোহীরা। পরে ষোলঘর যাত্রীছাউন৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেনকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্যপদে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে...১১ মিনিট আগে
মামলার এজাহারে বলা হয়, সেলিম ভূঁইয়া দুদকে যে সম্পদ বিবরণী জমা দিয়েছেন, তাতে তিনি ১ কোটি ৯ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩২ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। দুদকের অনুসন্ধানে তাঁর নামে ৪ কোটি ৪৩ লাখ ৪৮ হাজার ৪১৩ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে।১৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে এক মাদ্রাসাছাত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ইয়াসিন মিয়া (২২) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় ওই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।২১ মিনিট আগে