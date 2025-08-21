Ajker Patrika
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাগছাস নেতার পদত্যাগ

জাবি প্রতিনিধি 
নাজমুল ইসলাম লিমন। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম লিমন পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে তিনি ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি মো. নাজমুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগ করছি। আগামীকাল পদত্যাগের কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।’

এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা অফিশিয়ালভাবে কোনো পদত্যাগপত্র এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে ফেসবুকে একটি পোস্ট আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি অফিশিয়ালি আমাদেরকে জানালে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’

একাধিক সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগছাসের প্যানেল থেকে সহসম্পাদক (এজিএস) পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে পদত্যাগ করেছেন তিনি। এই পদে তিনি বাদে এজিএস পদপ্রত্যাশী হিসেবে রয়েছেন বাগছাসের আরও তিন নেতা। তাঁরা হলেন—বাগছাসের জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক কাউসার আলম আরমান ও জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আহসান লাবিব।

