কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন শমী কায়সার

গাজীপুর প্রতিনিধি
অভিনেত্রী শমী কায়সার দুই হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিনে কারামুক্ত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপারকে উদ্ধৃত করে সালমা খাতুন জানান, জামিনের কাগজপত্র যাচাই শেষে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিটে শমী কায়সারকে মুক্তি দেওয়া হয়।
গত ৫ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে অভিনেত্রী শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে উত্তরা পূর্ব থানায় দায়ের করা দুটি হত্যাচেষ্টার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
কারা সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর রাতে রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ৬ নম্বর রোডের ৫৩ নম্বর বাসা থেকে শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় পৃথক দুটি হত্যাচেষ্টার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে তাঁকে গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। সূত্র আরও জানায়, গত ১০ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এ এস এম আবদুল মবিন ও বিচারপতি মো. জাবিদ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শমী কায়সারকে জুবায়ের হাসান ইউসুফ হত্যাচেষ্টার মামলায় জামিন দেন। এর আগে ইশতিয়াক মাহমুদ নামে এক ব্যবসায়ীকে হত্যাচেষ্টার মামলায় আদালত থেকে জামিন লাভ করেন তিনি। উভয় মামলায় জামিন পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী কারাগার থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।
শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সার ও সাবেক সংসদ সদস্য পান্না কায়সার দম্পতির সন্তান শমী কায়সার একজন অভিনেত্রী। তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। তিনি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ফেনী-৩ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইলেও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সভাপতি ছিলেন। গত ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১৪ অগাস্ট দেশের ই-কর্মাস প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন শমী কায়সার। তিনি এফবিসিসিআইয়ের পরিচালকও হয়েছিলেন।
