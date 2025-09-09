জাকসু নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে ১০০০ পুলিশ

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর। নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে।
আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অবস্থিত জাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
তবে ভোটকেন্দ্রে বা হলে পুলিশ অবস্থান করবে না, তারা নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করবে। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনে প্রায় ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ সিভিল পোশাকে দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীকে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে।’
