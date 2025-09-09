Ajker Patrika
জাকসু নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে ১০০০ পুলিশ

জাবি প্রতিনিধি 
জাকসু নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে ১০০০ পুলিশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর। নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অবস্থিত জাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।

তবে ভোটকেন্দ্রে বা হলে পুলিশ অবস্থান করবে না, তারা নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করবে। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনে প্রায় ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ সিভিল পোশাকে দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীকে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে।’

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগসাভারনির্বাচনঢাকাজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
