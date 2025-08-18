Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ভাঙ্গায় যুবকের লাশ উদ্ধার: সমকামিতায় বাধ্য করায় বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন, বলছে র‍্যাব

ফরিদপুর প্রতিনিধি
রাজধানীর কেরানীগঞ্জে র‍্যাব-১০-এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ভাঙ্গায় যুবক হত্যার তথ্য জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় রেদোয়ান শেখ (২৮) নামের শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় জহিরুল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

গ্রেপ্তার আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে র‍্যাব জানিয়েছে, সমকামিতায় বাধ্য করায় জহিরুলই তাঁর বন্ধু রেদোয়ানকে খুন করেছেন। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর কেরানীগঞ্জে র‍্যাব-১০-এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানিয়েছেন অধিনায়ক ও অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।

গতকাল রোববার বিকেলে ভাঙ্গা উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের চারালদিয়া গ্রামের বিল থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার করে থানা-পুলিশ। লাশটি গলা, পেট ও পায়ের রগ কাটা এবং ভারী বস্তায় ঝোলানো পাওয়া যায়। পরে খবর পেয়ে স্বজনেরা লাশটি রেদোয়ান শেখের বলে শনাক্ত করেন।

নিহত রেদোয়ান শেখ জেলার সদরপুর উপজেলার বাইশরশি গ্রামের সৌদিপ্রবাসী আবু বকর সোহেলের ছেলে। তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের বিএসসির শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৩ আগস্ট বিকেলে মোটরসাইকেল ও আইফোন নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন।

আজ সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব জানায়, লাশ উদ্ধারের ৩ ঘণ্টার মধ্যে র‍্যাব-১০-এর একটি দল চারালদিয়া গ্রামের ভ্যানচালক লোকমান মুন্সির ছেলে জহিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় খুনে ব্যবহৃত ছুরিসহ বেশ কয়েকটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে র‍্যাব রাতেই খুন হওয়া রেদোয়ান শেখের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মানিব্যাগ উদ্ধার করে।

বিলের মধ্যে ভারী বস্তায় বাঁধা ছিল গলা-পেটকাটা লাশটিবিলের মধ্যে ভারী বস্তায় বাঁধা ছিল গলা-পেটকাটা লাশটি

র‍্যাব কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, দুই বছর ধরে দুই বন্ধুর মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক ছিল। ঘটনার দিন জহিরুল ইসলাম একটি ছুরি দিয়ে রেদোয়ান শেখের গলায় আঘাত করেন। এতে রেদোয়ান শেখ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে লাশটি বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দেন। এরপর জহিরুল স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকেন এবং ঘন ঘন পুকুরের দিকে নজর রাখেন। দুই দিন পর লাশ ভেসে উঠলে জহিরুল লাশটির পেট কেটে লাশের সঙ্গে বালুর বস্তা বেঁধে পার্শ্ববর্তী চতলার বিলে ফেলে আসেন। এর দুই দিন পর লাশটি আবার ভেসে উঠে দুর্গন্ধ ছড়ালে এলাকাবাসীর নজরে পড়ে। লাশের খবর পেয়ে ভাঙ্গা থানা-পুলিশকে জানালে পুলিশ রোববার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, এই ঘটনায় নিহত রেদোয়ানের মা রাবেয়া বেগম বাদী হয় রোববার রাতেই অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আসামিকে র‍্যাব এখনো হস্তান্তর করেনি।

বিষয়:

ফরিদপুররাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগভাঙ্গাকেরানীগঞ্জসমকামিতাযুবক
