রোববার থেকে নতুন সময়সূচিতে চলবে মেট্রোরেল, বাড়ছে ১ ঘণ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে যাত্রীসেবার মান বাড়াতে মেট্রোরেলের চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি কার্যকর হবে আগামী রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।
ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মো. নাসির উদ্দিন তরফদার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন সময়সূচি অনুযায়ী—
উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ ট্রেন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। মতিঝিল স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে এবং শেষ ট্রেন রাত ১০টা ১০ মিনিটে।
ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, যাত্রীদের চাহিদা ও সুবিধা বিবেচনায় মেট্রোরেলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে অফিসগামী ও কর্মজীবী যাত্রীদের জন্য যাতায়াত আরও সহজ হবে।
তবে সপ্তাহের শুক্রবার মেট্রোরেলের সময়সূচি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে বলা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়। বর্তমানে উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাত্রী ওঠা-নামা করছে। শিগগিরই কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে মেট্রোরেলের সক্ষমতা আরও বাড়বে।
