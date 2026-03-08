Ajker Patrika
ঢাকা

সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ৬টি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ৬টি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার
উদ্ধার করা সাউন্ড গ্রেনেড। ছবি: ডিএমপি

‎রাজধানীর শাহবাগ থানাধীন সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছয়টি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের শাহবাগ থানা-পুলিশ। ‎আজ রোববার (৮ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এসব উদ্ধার করা হয়। পরে ছয়টি সাউন্ড গ্রেনেড সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করে ডিএমপির সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। ‎

দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি। ‎

‎শাহবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুরে হাইকোর্টের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম করার সময় শাহবাগ থানাধীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান ফটকের ডান পাশে বাউন্ডারির ভেতর অবিস্ফোরিত অবস্থায় ছয়টি সাউন্ড গ্রেনেড পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়। শাহবাগ থানা পুলিশকে অবহিত করলে শাহবাগ থানার টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেগুলো উদ্ধার করে এবং ডিএমপির সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে জানানো হয়। পরে বোম্ব ডিসপোজাল টিম প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে গ্রেনেডগুলো নিরাপদে সরিয়ে নেয়। ‎

‎পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছয়টি সাউন্ড গ্রেনেড সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়। ‎

‎পুলিশ জানিয়েছে, কে বা কারা এসব গ্রেনেড সেখানে রেখে গেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাশাহবাগ
