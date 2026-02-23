বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

রাজধানীর বিজিবি সদর দপ্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে বিবি হালিমা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে ওই মরদেহ উদ্ধার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ।
পুলিশ সূত্র জানায়, ফ্ল্যাটটি বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলামের। তাঁর স্ত্রী একজন চিকিৎসক। বিবি হালিমা প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁদের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিবি জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনের চাকরি করি। আমার ১১ মাস বয়সী একটি শিশু সন্তান রয়েছে। আমার মেয়েটিকে দেখার জন্য হালিমা নামে এক গৃহকর্মীকে ছয় মাস আগে বাসায় রাখা হয়। তার মাও আমার পাশের বাসায় কাজ করেন।’
শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ সোমবার আমার রানার (সৈনিক) বাজার করে দিয়ে বাসা থেকে চলে আসে। রানার (সৈনিক) জানায়, পরে সে বাজারগুলো ফ্রিজে উঠিয়ে রাখে। এরপর ওই রানার তার রেশন তুলতে যায়। পরে সে রেশন তুলে এসে লবণ কিনে আবার বাসায় আসে। আমার ১১ মাস বয়সী বাচ্চা একাই খেলছিল। আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আমার রানার, ‘হালিমা হালিমা’ বলে ডাকছিল। কিন্তু তার কোনো সাড়াশব্দ নেই। পরে সে বুঝতে পারে বাথরুমে আছে। অনেক ডাকাডাকি করলেও সে দরজা খুলে না।’
শরিফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘পরে সে আমাকে ফোন বলে, ‘‘স্যার দশ মিনিট ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, হালিমা বাথরুমের দরজা খুলছে না। আপনি দ্রুত আসেন।’’ যেহেতু আমার বাসা বিজিবির ভেতরই, আমি দুই তিন মিনিটের মধ্যে দ্রুত বাসায় চলে যাই। পরে আমরাও ধাক্কাধাক্কি করি, কিন্তু দরজা খুলে না। পরে থানা-পুলিশকে খবর দিলে থানা-পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে শাওয়ারের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।’
হালিমার বাড়ি কামরাঙ্গীরচরের ভান্ডারির মোচর এলাকায়। তার বাবা শাহ আলমও মারা গেছেন।
নিউমার্কেট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঘরের দরজা খোলা ছিল, তবে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ পাওয়া যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন করে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত করা হবে।
থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, দুপুর ১২টার দিকে বিবি হালিমার সঙ্গে কথা হয় জানিয়ে গৃহকর্ত্রী বলেছেন—তখন হালিমা হাসিখুশি ছিল। কেন সে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করছে তার কারণ জানা নেই। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
খুলনা শিপইয়ার্ড ও চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় প্রায় সাড়ে ৯ একর (সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট) লিজ জমির চুক্তিভঙ্গ ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগে একজন যুগ্ম সচিব, দুই সাবরেজিস্ট্রারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।৪ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের নতুনবন্দর আব্দুলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
ফেনীর সোনাগাজীতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা দুজনই আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।২০ মিনিট আগে
বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে এই অভিযান চালায় র্যাব।২৩ মিনিট আগে