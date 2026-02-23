Ajker Patrika
বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বিজিবি সদর দপ্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে বিবি হালিমা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে ওই মরদেহ উদ্ধার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ।

পুলিশ সূত্র জানায়, ফ্ল্যাটটি বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলামের। তাঁর স্ত্রী একজন চিকিৎসক। বিবি হালিমা প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁদের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিবি জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনের চাকরি করি। আমার ১১ মাস বয়সী একটি শিশু সন্তান রয়েছে। আমার মেয়েটিকে দেখার জন্য হালিমা নামে এক গৃহকর্মীকে ছয় মাস আগে বাসায় রাখা হয়। তার মাও আমার পাশের বাসায় কাজ করেন।’

শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ সোমবার আমার রানার (সৈনিক) বাজার করে দিয়ে বাসা থেকে চলে আসে। রানার (সৈনিক) জানায়, পরে সে বাজারগুলো ফ্রিজে উঠিয়ে রাখে। এরপর ওই রানার তার রেশন তুলতে যায়। পরে সে রেশন তুলে এসে লবণ কিনে আবার বাসায় আসে। আমার ১১ মাস বয়সী বাচ্চা একাই খেলছিল। আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আমার রানার, ‘হালিমা হালিমা’ বলে ডাকছিল। কিন্তু তার কোনো সাড়াশব্দ নেই। পরে সে বুঝতে পারে বাথরুমে আছে। অনেক ডাকাডাকি করলেও সে দরজা খুলে না।’

শরিফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘পরে সে আমাকে ফোন বলে, ‘‘স্যার দশ মিনিট ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, হালিমা বাথরুমের দরজা খুলছে না। আপনি দ্রুত আসেন।’’ যেহেতু আমার বাসা বিজিবির ভেতরই, আমি দুই তিন মিনিটের মধ্যে দ্রুত বাসায় চলে যাই। পরে আমরাও ধাক্কাধাক্কি করি, কিন্তু দরজা খুলে না। পরে থানা-পুলিশকে খবর দিলে থানা-পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে শাওয়ারের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।’

হালিমার বাড়ি কামরাঙ্গীরচরের ভান্ডারির মোচর এলাকায়। তার বাবা শাহ আলমও মারা গেছেন।

নিউমার্কেট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঘরের দরজা খোলা ছিল, তবে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ পাওয়া যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন করে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত করা হবে।

থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, দুপুর ১২টার দিকে বিবি হালিমার সঙ্গে কথা হয় জানিয়ে গৃহকর্ত্রী বলেছেন—তখন হালিমা হাসিখুশি ছিল। কেন সে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করছে তার কারণ জানা নেই। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

রাজধানীবিজিবিগৃহকর্মীঢাকামরদেহআত্মহত্যারাজধানীর চারপাশলাশ
