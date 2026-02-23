কারাগার থেকে বের হয়ে ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে যুবক খুন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কারগার থেকে বের হওয়ার ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন ইমন (৩৯) নামের এক যুবক।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে ফতুল্লার মাসদাইর গুদারাঘাট ওয়াজউদ্দিন মিস্ত্রিবাগের শেষ মাথায় সাদেক-বাবুল মিয়ার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইমন মাসদাইর গুদারাঘাট এলাকার ওমর খৈয়ামের ছেলে।
নিহত ইমনের বাবা ওমর খৈয়াম জানান, দীর্ঘ কারাভোগের পর সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জামিনে কারাগার থেকে বেরিয়ে বাসায় আসেন ইমন। বাসায় আসার কিছুক্ষণ পর ফেরদৌস মোবাইলে কল করে গুদারাঘাট ওয়াজউদ্দিন মিস্ত্রিবাগের শেষ মাথায় বাবুল মিয়ার বাসায় ডেকে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেরদৌস তাঁর পুত্র ইমনকে সন্ত্রাসী জাহিদ, চক্ষু হৃদয়সহ অপর সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন।
ওমর খৈয়াম জানান, পরে জাহিদ ও অপর সন্ত্রাসীরা তাঁর ছেলেকে এলোপাতাড়ি কোপায়। তাঁর ছেলে তখন দৌড়ে পার্শ্ববর্তী সাদেক মিয়ার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয়ের চেষ্টা করলে সেখানে তাঁকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত ইমনকে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা ইমনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওমর খৈয়াম আরও জানান, হত্যাকারীদের মধ্যে হৃদয় কারাগার থেকে জামিনে বের হয়ে আসেন। নিহত ইমন তাঁর সঙ্গে ইলেকট্রিকের কাজ করতেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে এবং আমি নিজও পরিদর্শন করেছি। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করেছে।’
পবিত্র রমজান উপলক্ষে যানবাহন ও মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে উপজেলা প্রশাসনের পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রমে বাধা দিয়ে চড়াও হয়েছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ভ্রাম্যমাণ আদালত স্থগিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট২২ মিনিট আগে
বান্দরবানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জেএসএসের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের মুরং বাজার এলাকায় আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে ঘটনাস্থল থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
টেকনাফে বাহারছড়া গহিন পাহাড়ে জ্বলছে ভয়াবহ আগুন। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। দুর্গম এলাকায় পানির অভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের।২ ঘণ্টা আগে
খুলনা শিপইয়ার্ড ও চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় প্রায় সাড়ে ৯ একর (সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট) লিজ জমির চুক্তিভঙ্গ ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগে একজন যুগ্ম সচিব, দুই সাবরেজিস্ট্রারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।২ ঘণ্টা আগে