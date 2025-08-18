Ajker Patrika
গৃহবধূকে হত্যার দায়ে স্বামী পরিচয় দেওয়া যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
দণ্ডপ্রাপ্ত লুৎফর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
দণ্ডপ্রাপ্ত লুৎফর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে এক গৃহবধূকে হত্যার দায়ে তাঁর স্বামী পরিচয় দেওয়া এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু শামীম আজাদ আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত লুৎফর রহমান (৩৩) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার বীরপাশার বাসিন্দা। অন্যদিকে নিহত নাজমা আক্তার রিতু ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের পৈরতলার আবুল হাসেমের মেয়ে।

মামলার বরাতে আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান জানান, স্বামী নজরুল ইসলাম ওরফে নাদিমের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রিতু আলাদা থাকতেন। বিয়ে বিচ্ছিন্ন না করেই তিনি লুৎফরকে স্বামী পরিচয় দিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জে বসবাস করতেন। ২০১৮ সালের ২২ জুন রিতুকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যান লুৎফর।

এ ঘটনায় রিতুর ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় আসামি করা হয় রিতুর স্বামী নজরুলকে। পরে পুলিশের তদন্তে উঠে আসে, নজরুলের নাম ব্যবহার করে লুৎফরের সঙ্গে থাকতেন রিতু। তিনিই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। অন্যদিকে নজরুলকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগআদালতজেলার খবর
