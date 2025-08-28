Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কদমতলীতে ২টি বিদেশি পিস্তল, গুলি, মাদকসহ দুজন গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৯
কদমতলী থানা। ছবি: সংগৃহীত
কদমতলী থানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কদমতলী থানার রহমতবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ১২ রাউন্ড গুলি ও মাদকদ্রব্যসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০। গতকাল বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রহমতবাগের একটি বহুতল ভবনে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে কুখ্যাত অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ী মো. শুকুর হোসেন ওরফে শ্যুটার শুক্কুর (৪২) এবং ভাড়া বাসার মালিক মো. বাচ্চু মিয়া (৩৮) গ্রেপ্তার হন।

অভিযানকালে বাচ্চু মিয়ার কাছ থেকে ৯৬ পিস ইয়াবা ও ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, শ্যুটার শুক্কুর র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদে লাফ দেন এবং আহত হন। পরে তার হাতে থাকা শপিং ব্যাগ থেকে ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব জানায়, উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে একটি পুলিশের হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র। শনাক্ত এড়াতে অস্ত্রটির সিরিয়াল নম্বর ঘষে ফেলা হয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, মাদক, জমি দখল ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।

শ্যুটার শুক্কুরের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি ও মাদক সংক্রান্ত চারটি মামলা রয়েছে এবং সে একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। বিশেষ করে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কদমতলীতে সিএনজি চালক জাকির হোসেন হত্যাকাণ্ডে সে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত। অন্যদিকে বাচ্চু মিয়ার বিরুদ্ধেও মাদক সংক্রান্ত দুটি মামলা রয়েছে।

র‌্যাব-১০ এর অধিনায়ক (পরিচালক) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জানান, এই অভিযান ছিল র‌্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার একটি সফল উদাহরণ। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র ও মাদক চক্রের বিরুদ্ধে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে কদমতলী থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগকদমতলীঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করল স্বাস্থ্য বিভাগ

রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করল স্বাস্থ্য বিভাগ

আরাকান আর্মির হাতে আটক আছে ৫১ জেলে: বিজিবি

আরাকান আর্মির হাতে আটক আছে ৫১ জেলে: বিজিবি

জামিনে মুক্তির পর আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

জামিনে মুক্তির পর আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

রাঙ্গুনিয়ায় ঘরে ঢুকে যুবককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

রাঙ্গুনিয়ায় ঘরে ঢুকে যুবককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা