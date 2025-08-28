কদমতলীতে ২টি বিদেশি পিস্তল, গুলি, মাদকসহ দুজন গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা
রাজধানীর কদমতলী থানার রহমতবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ১২ রাউন্ড গুলি ও মাদকদ্রব্যসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১০। গতকাল বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রহমতবাগের একটি বহুতল ভবনে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে কুখ্যাত অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ী মো. শুকুর হোসেন ওরফে শ্যুটার শুক্কুর (৪২) এবং ভাড়া বাসার মালিক মো. বাচ্চু মিয়া (৩৮) গ্রেপ্তার হন।
অভিযানকালে বাচ্চু মিয়ার কাছ থেকে ৯৬ পিস ইয়াবা ও ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, শ্যুটার শুক্কুর র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদে লাফ দেন এবং আহত হন। পরে তার হাতে থাকা শপিং ব্যাগ থেকে ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে একটি পুলিশের হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র। শনাক্ত এড়াতে অস্ত্রটির সিরিয়াল নম্বর ঘষে ফেলা হয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, মাদক, জমি দখল ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।
শ্যুটার শুক্কুরের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি ও মাদক সংক্রান্ত চারটি মামলা রয়েছে এবং সে একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। বিশেষ করে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কদমতলীতে সিএনজি চালক জাকির হোসেন হত্যাকাণ্ডে সে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত। অন্যদিকে বাচ্চু মিয়ার বিরুদ্ধেও মাদক সংক্রান্ত দুটি মামলা রয়েছে।
র্যাব-১০ এর অধিনায়ক (পরিচালক) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জানান, এই অভিযান ছিল র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার একটি সফল উদাহরণ। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র ও মাদক চক্রের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে কদমতলী থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
