কেরানীগঞ্জে যুবদলের তোরণ ভেঙে পড়ল চলন্ত বাসের সামনে

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত
তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে সড়কের পাশে যুবদলের স্থাপিত একটি তোরণ ভেঙে পড়েছে বিআরটিসির যাত্রীবাহী বাসের সামনে। এতে মুহূর্তেই যাত্রী ও পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ভাঙা তোরণটির কাঠ ও বাঁশ সড়কের পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এলাকাবাসী জানান, প্রায় এক মাস আগে সড়কের মাঝের বিভাজক ও অপর প্রান্তে বাঁশ দিয়ে তোরণটি নির্মাণ করা হয়। হঠাৎ সেটি ভেঙে পড়লে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে ট্রাফিক পুলিশ ও এলাকাবাসীর সহায়তায় তোরণটি সরিয়ে ফেললে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত
তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত

সাকিল নামের এক লেগুনাচালক বলেন, তোরণটি থাকার কারণে গাড়ি চালাতে সমস্যা হতো। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারত না।

বিআরটিসি বাসের এক যাত্রী বলেন, ‘কদমতলী থেকে পল্টনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বিশাল কাঠামো বাসের সামনে পড়ে যাচ্ছে। সবাই চিৎকার করে ওঠে। পরে বুঝি এটি একটি তোরণ। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। এমন তোরণ মানুষের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।’

পথচারী আশিক নূর বলেন, ‘মাথার ওপর থেকে হঠাৎ বিশাল তোরণ ভেঙে পড়তে দেখি। কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে আমার ওপরই পড়ত। এখনো ভয় লাগছে। সড়কে যেভাবে রাজনৈতিক দলের তোরণ ও ব্যানার ঝোলানো থাকে, তাতে যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।’

তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত
তোরণ ভেঙে পড়ল রাস্তায়। ছবি: সংগৃহীত

আগানগর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আরাফাত হোসেন সানি বলেন, যেসব ব্যানার ও তোরণ মানুষের অসুবিধার কারণ হচ্ছে, সেগুলো সরানো হচ্ছে।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাহিদ মামুন বলেন, তোরণটি পুরোনো ছিল। সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ভেঙে পড়ায় কর্মীরা দ্রুত তা সরিয়ে ফেলেছে। কেউ আহত হয়নি।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ ট্রাফিক পুলিশের উপপরিদর্শক সোনিয়া আক্তার বলেন, তোরণটি অপসারণের জন্য দলীয় নেতাদের আগে থেকেই জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা ব্যবস্থা নেননি।

ঢাকা বিভাগ যুবদল কেরানীগঞ্জ জেলার খবর
