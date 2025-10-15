Ajker Patrika
বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় দিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শাহবাগ অবরোধ করে রাখেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগ অবরোধ করে রাখেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দাবি আদায় না হলে ও প্রজ্ঞাপন জারি না করলে আগামীকাল দুপুর ১২টায় ‘লংমার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ বুধবার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে শাহবাগ অবরোধ ছেড়ে দেওয়ার আগে এ ঘোষণা দেন ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সদস্যসচিব শিক্ষক দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।

জোটের সদস্যসচিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করব। আমরা এখন শহীদ মিনারের দিকে অবস্থান নেব। কালকের মধ্যে যদি আমাদের তিন দফা দাবি না মানা হয়, তাহলে লংমার্চ টু যমুনা কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব। দরকার হলে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণের এক দফা দাবি দেব। কিন্তু আমাদের দাবি মানতেই হবে।’

মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো আন্দোলন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁরা সাড়ে তিন ঘণ্টা শাহবাগ সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরাদাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

গত রোববার মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানো, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’। সেদিন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। একই সঙ্গে তাঁদের লাঠিপেটা করা হয়। এতে আহত হন কয়েকজন শিক্ষক।

শিক্ষকরাজধানীঢাকা বিভাগবেতনবেসরকারি চাকরিজেলার খবর
