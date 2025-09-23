বিমানবন্দরে মা-মেয়ের ট্রলির হাতলে মিলল সাড়ে ৭ হাজার ইয়াবা

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোছা. রোজিনা (৪০) ও ফাহমিদা ইয়াসমিন (২০) নামের মা-মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা ট্রলি ব্যাগের হাতলে ও শরীরের মধ্যে বিশেষ কায়দায় ইয়াবা বহন করে পাচারের চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল থেকে আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।
গ্রেপ্তারকালে তাঁদের কাছ থেকে ৭ হাজার ৫৮০টি ইয়াবা জব্দ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।
বিমানবন্দর এপিবিএন জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া মা-মেয়ে রোজিনা ও ফাহমিদা কক্সবাজার থেকে বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অভ্যন্তরীণ বিএস-১৪৬ ফ্লাইটে ঢাকার বিমানবন্দরে আসেন। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তাঁরা জানান, বিশেষ কায়দায় তাঁদের সঙ্গে থাকা দুটি ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভেতরে এবং নিজেদের দেহে ইয়াবা পরিবহন করছেন। পরে দুই নারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভেতরে ৫ হাজার ৮০০টি ইয়াবা পাওয়া যায়। তারপর নারী পুলিশ দিয়ে তাঁদের দেহ তল্লাশি করে রোজিনার পরিহিত সালোয়ারের মধ্যে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত ১ হাজার ৭৮০টি ইয়াবা পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট এপিবিএনের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোজাম্মেল হক বলেন, ‘বিমানযাত্রী বেশে বিমানবন্দর ব্যবহার করে মাদক চোরাচালানের তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা বিমানবন্দর ব্যবহার করে সব অপরাধ কার্যক্রম রোধে বরাবরের মতো তৎপর আছি।’
