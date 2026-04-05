রাজধানীতে হত্যা মামলার আসামি ‘চাপাতি শাওন’ গ্রেপ্তার

রাজধানীর কদমতলীতে মো. শাহিন ব্যাপারী (২৭) হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শাওন ওরফে চাপাতি শাওনকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।
র্যাব–১০ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর শ্যামপুর থানার জুরাইন এলাকা থেকে শাওন ওরফে চাপাতি শাওনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। শাওন কদমতলী এলাকার শাহিন ব্যাপারী হত্যা মামলার আসামি।
উল্লেখ্য, গত ২২ নভেম্বর বিকেলে পূর্ব শত্রুতার জেরে শাহিনকে গুলি করা হয়। পরে ২৬ নভেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় কদমতলী থানায় একটি হত্যা মামলা হয়।
