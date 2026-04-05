Ajker Patrika
গাজীপুর

ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ী এলাকায় ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে।

আজ রোববার (৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইফতেখার হোসেন জানান, তাকওয়া পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস ও একটি ট্রাক টাঙ্গাইলের দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে বাস ও ট্রাকটি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপরে পৌঁছায়। এ সময় টাঙ্গাইলগামী ওই ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসটি ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গাজীপুরবাসঢাকা বিভাগনিহতআহতট্রাক
