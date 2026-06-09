Ajker Patrika
ঢাকা

তিন দিন ধরে নিখোঁজ জবি শিক্ষার্থীর বাবা, থানায় জিডি

জবি প্রতিনিধি‎‎
তিন দিন ধরে নিখোঁজ জবি শিক্ষার্থীর বাবা, থানায় জিডি
নিখোঁজ মোবারক হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার পশ্চিম তেজতুরী বাজার জামে মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে মোবারক হোসেন (৬৯) নামের এক বৃদ্ধ নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবার (৬ জুন) সকাল ১০টার দিকে তিনি নিখোঁজ হন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন দিন ধরে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

নিখোঁজ মোবারক হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী তৈমুর খান মবিনের বাবা।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বয়সজনিত কারণে মোবারক হোসেনের মস্তিষ্কে কিছু সমস্যা রয়েছে এবং তিনি চিকিৎসাধীন। নিয়মিত নামাজ আদায়ের জন্য তিনি মসজিদে যেতেন এবং সব সময় সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখতেন। তবে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যাশৈন্যু মারমা বলেন, ‘আমাদের কাছে একটি হারানো ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ সদর দপ্তর ও বিভিন্ন গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাঁকে খুঁজে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।’

নিখোঁজ হওয়ার সময় মোবারক হোসেনের পরনে ছিল লেমন রঙের পাঞ্জাবি ও কালো জুতা। তাঁর মুখে সাদা দাড়ি রয়েছে। কেউ মোবারক হোসেনের সন্ধান পেলে পরিবারের সদস্য ও তৈমুর খান মবিনের সঙ্গে ০১৭৩৮-৪৮২৩৭১ নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগফার্মগেটজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
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