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ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু, ১০ ঘণ্টায়ও পরিচয় মেলেনি

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু, ১০ ঘণ্টায়ও পরিচয় মেলেনি
ফাইল ছবি

রাজধানীর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর পরনে বাদামি রঙের শার্ট ও ছাই রঙের প্যান্ট ছিল।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ক্যান্টনমেন্টের পূর্বে পাশের রেললাইনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।

এরপর বিকেল ৫টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এস আই) মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পূর্ব পাশের রেললাইন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় লোকজনের মুখে জানা গেছে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ক্যান্টনমেন্টের পূর্ব পাশের রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনে কাটা পরে ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই যুবক।

এসআই রাজ্জাক আরও জানান, মৃত যুবকের পরনে ছিল বাদামি রঙের শার্ট ও ছাই রঙের প্যান্ট। ওই যুবকের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতঢামেকরেললাইন
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