Ajker Patrika
ঢাকা

মেট্রোরেল লাইনে বিড়াল, ২২ মিনিট বন্ধ ট্রেন চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মেট্রোরেল লাইনে বিড়াল, ২২ মিনিট বন্ধ ট্রেন চলাচল
ফাইল ছবি

রাজধানীর শাহবাগ স্টেশনে মেট্রোরেলের লাইনে একটি বিড়াল ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তাজনিত কারণে ২২ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। আজ শনিবার শাহবাগ স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে বলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সূত্র জানিয়েছে।

ডিএমটিসিএল জানায়, সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে মেট্রোরেল লাইনে বিড়ালটি ঢুকে পড়ে। এ কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে বিড়ালটিকে উদ্ধার করার পর দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মৃণাল কান্তি বনিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শাহবাগ স্টেশনে মেট্রোরেল লাইনে একটি বিড়াল ঢুকে পড়ার কারণে কিছু সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে বিড়ালটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’

মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকার সময়ে বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়। পরে অনেক যাত্রী বিকল্প পরিবহন ব্যবহারের জন্য স্টেশন ত্যাগ করেন। এ সময় নতুন কোনো যাত্রীকে স্টেশনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

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