সাবেক চেয়ারম্যানের গুদামে মিলল মজুত সার, ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদণ্ড

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় সাবেক এক ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যানের গুদামে অবৈধভাবে সার মজুত রাখায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি মজুত করা সারগুলো জব্দ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জসিম উদ্দিন। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বনগ্রাম এলাকার ওই গুদামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালান তিনি। গুদামটির মালিক বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহিন সরকার।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) জসিম উদ্দিন মোবাইল ফোনে জানান, রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাবেক চেয়ারম্যান শাহিন সরকারের গুদামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় গুদামে অবৈধভাবে মজুত রাখা অতিরিক্ত সার জব্দ করা হয়। জব্দ করা সারের মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া ১৩ বস্তা, ডিএমপি ১৬ বস্তা, টিএসপি ১৩ বস্তা, পটাশ (এমওপি) দুই বস্তা ও জিপসাম ২৮ বস্তা। এসব সারের মূল্য প্রায় ৫৬ হাজার ৭০০ টাকা।
জসিম উদ্দিন বলেন, গুদামের মালিককে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। জব্দ করা সারগুলো উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার জিম্মায় রেখে দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ অপূর্ব ভট্টাচার্য বলেন, ‘অবৈধভাবে সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। আমরা সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের কাছে সার পৌঁছানো নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রেখেছি। জব্দ করা সার পরে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের দেওয়া হবে।’
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