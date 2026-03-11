Ajker Patrika
রাজধানীতে স্কুলছাত্রের প্রাণ কেড়ে নিল পিকআপ

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে পিকআপ ভ্যান ধাক্কায় নূরনবী (১৪) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী মারা গেছে।

বুধবার (১১ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ১৪ নম্বর কালাম মিয়ার বস্তির সামনের রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত নূরনবীর বাবা রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলায়। তাঁরা ১৪ নম্বর কালাম বস্তিতে থাকেন। তিনি নিজে দিনমজুরের কাজ করেন। নূরনবী স্থানীয় একটি স্কুলের ৮ম শ্রেণিতে পড়ত। বিকেলে বাবার কাছে খেলার কথা বলে বাসা থেকে বের হয় নূরনবী।

রফিকুল বলেন, ‘বাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পাই, বস্তির সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি পিকআপভ্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। পরে সেখান থেকে ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা তদন্ত করছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাতেজগাঁওরাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতঢাকাস্কুলছাত্রজেলার খবর
