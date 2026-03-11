রাজধানীতে স্কুলছাত্রের প্রাণ কেড়ে নিল পিকআপ

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে পিকআপ ভ্যান ধাক্কায় নূরনবী (১৪) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী মারা গেছে।
বুধবার (১১ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ১৪ নম্বর কালাম মিয়ার বস্তির সামনের রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত নূরনবীর বাবা রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলায়। তাঁরা ১৪ নম্বর কালাম বস্তিতে থাকেন। তিনি নিজে দিনমজুরের কাজ করেন। নূরনবী স্থানীয় একটি স্কুলের ৮ম শ্রেণিতে পড়ত। বিকেলে বাবার কাছে খেলার কথা বলে বাসা থেকে বের হয় নূরনবী।
রফিকুল বলেন, ‘বাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পাই, বস্তির সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি পিকআপভ্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। পরে সেখান থেকে ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা তদন্ত করছে।
মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল ৪টার দিকে গোয়াডাংগা বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় বাজারের দুটি বন্ধ দোকান থেকে কালোবাজারির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন১৩ মিনিট আগে
সড়কে যানজটের অন্যতম কারণ ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস। এই বাসগুলো হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বাস যাতে রাস্তায় নামতে না পারে, সে জন্য বিআরটিএ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে...১৮ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল আনতে গিয়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত নিরব হোসেন (২২) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।২৩ মিনিট আগে