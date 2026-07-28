ডিএমপির অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫১৬ জন গ্রেপ্তার, মামলা ৪০

রাজধানীতে ঢাকা মহানগর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫১৬ জন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সময়ে ৪০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ডিএমপির মুখপাত্র অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদীর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তারদের মধ্যে রমনা বিভাগের ৩৫ জন, লালবাগ ৩০ জন, ওয়ারী ৪৬ জন, মতিঝিল ৯৬ জন, তেজগাঁও ৭৯ জন, মিরপুর ১১৫ জন, গুলশান ৫১ জন, উত্তরা ৫১ জন গোয়েন্দা ১২ জন ও সিটিটিসি ১ জনকে গ্রেপ্তার করে।
এ সময় তাদের হেফাজত হতে ১১ কেজি গাঁজা, ২ হাজার ২৩১ পিস ইয়াবা, ২ গ্রাম হেরোইন, ৬টি মোবাইলফোন, ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৬ রাউন্ড গুলি, ১টি চাকু, মাদক বিক্রয়ের নগদ ১০ হাজার ১৫০ টাকা ও ২ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।
ডিএমপি জানায়, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
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