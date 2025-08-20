Ajker Patrika
সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সড়ক সংস্কারের দাবি জানিয়ে স্বারকলিপি দিচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
টাঙ্গাইলের সখীপুর পৌর শহরের তালতলা চত্বর থেকে সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজ পর্যন্ত ভাঙা সড়ক সংস্কারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ এ স্মারকলিপি পেশ করে। ইউএনও আবদুল্লাহ আল রনী স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে সড়কটি দ্রুত সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা নেবেন বলে ছাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছেন।

কলেজের ছাত্রী সংসদের ভিপি সোনিয়া আক্তার জানান, সখীপুর পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্র তালতলা চত্বর থেকে কলেজ পর্যন্ত মাত্র দেড় কিলোমিটার সড়ক। ওই দেড় কিলোমিটার সড়কের মধ্যে মহিলা কলেজ ছাড়াও দুটি কলেজ, একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও তিনটি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। ওই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শিক্ষার্থী ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে। সড়কের উত্তরা মোড় ও বাগানচালা এলাকায় অসংখ্য খানাখন্দে ভরা। ফলে ওই সড়কে যাতায়াতকারীদের সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী মিম আক্তার বলেন, কলেজে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিনই শিক্ষার্থীদের পরনের কাপড় কাদা-পানিতে নষ্ট হচ্ছে।

খানাখন্দে ভরা সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের সড়ক। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ বিষয়ে অধ্যক্ষ এম এ রউফ বলেন, মাত্র দেড় কিলোমিটার সড়কে কমপক্ষে ৫০টি ছোট-বড় গর্ত রয়েছে। ওই সড়কে অসংখ্য মোটরসাইকেল, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, অটো ভ্যান, পিকআপ ও ট্রাক চলাচল করে। এসব যানবাহনের চাকা গর্তে পড়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিক্ষার্থী দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

সখীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাইয়ুম হোসাইন বলেন, ‘এ সড়কের কথা কী বলব, এটা আসলে কোনো সড়ক না, এটা হচ্ছে নরক। আমরাও ভেবেছি ওই সড়ক সংস্কারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানববন্ধন করব।’

ইউএনও কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান সাজু, অধ্যক্ষ এম এ রউফ, মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদের ভিপি সোনিয়া আক্তার, জিএস মৌমিতা তাসরিন হাদিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক ফারিয়া, ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জীবন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।‌

বিষয়:

সখীপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবরইউএনও
