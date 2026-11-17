জবি ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল গ্রেপ্তার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. বাবুল আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল রেসপন্স ইউনিট (এসআরইউ)। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর গোলাপবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মঙ্গলবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মো. আকতার হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
ডিএমপি জানায়, ডিএমপির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের একটি দল অভিযান চালিয়ে বাবুল আক্তারকে (৪৮) গ্রেপ্তার করে। তিনি ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।
ডিএমপি জানায়, বাবুল আক্তার চলমান জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।