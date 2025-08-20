Ajker Patrika
বালিয়াকান্দিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
প্রতীকী ছবি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. আলভী মল্লিক (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে ইসলামপুর ইউনিয়নের হুলাইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মোহাম্মদ আকরাম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আলভী উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের হুলাইল গ্রামের মো. সোহাগ মল্লিকের ছেলে।  

মৃতের পরিবার জানায়, বাড়িতে থাকা অটোরিকশার বৈদ্যুতিক চার্জার লাইনে আঙুল লেগে শিশুটি বিদ্যুতায়িত হয়। তাকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আলভীকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজবাড়ীবিদ্যুতায়িতমৃত্যুঢাকা বিভাগবালিয়াকান্দিশিশু
