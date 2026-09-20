Ajker Patrika
En
ঢাকা

কমলাপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কমলাপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে আগুন
আগুনে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে আগুনে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালাহ বিন জসীম জানান, রোববার রাত ৯টা ৩৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে খিলগাঁও ফায়ার স্টেশনের দুটি ও সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা রাত ৯টা ৫২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বিষয়:

রাজধানীআগুনকমলাপুর রেলস্টেশনট্রেন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত