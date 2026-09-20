Ajker Patrika
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মেহেরপুর

গাংনীতে সংস্কারের অভাবে বেহাল বামন্দী-কাজীপুর সড়ক, বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি

রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর) 
গাংনীতে সংস্কারের অভাবে বেহাল বামন্দী-কাজীপুর সড়ক, বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এতে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সড়কটির এমন বেহাল দশা হলেও সংস্কারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তবে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর বলছে, বরাদ্দ না থাকায় সংস্কার কাজ করতে পারছেন না তাঁরা।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি গাংনী উপজেলার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। এ পথে বাস, ট্রাক, নসিমন, অটোরিকশা, পাখিভ্যান ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কের অধিকাংশ জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সময় গর্তগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কোথায় গর্ত আর কোথায় সমতল, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

পথচারী মো. রাহিবুল ইসলাম বলেন, ‘এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা, অথচ এই রাস্তায় চলাচল করা যায় না। কেন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছি না। এই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালকেরা সব সময় আতঙ্কে থাকেন—কখন গাড়ি গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’

পাখিভ্যানচালক সাব্বির হোসেন বলেন, ‘বর্তমানে এই রাস্তায় ভাড়া ধরতেও মন চায় না। পরিবারের মুখে একমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। অনেক সময় যা আয় হয়, গাড়ি নষ্ট হলে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা দরকার।’

নসিমনচালক আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় এর চেয়ে খারাপ রাস্তা চোখে পড়ে না। আমাদের গাড়ি প্রায়ই নষ্ট হয়। মেরামত করতে বাড়তি খরচ গুনতে হয়। অনেক দুর্ঘটনাও দেখেছি। বড় কোনো দুর্ঘটনার আগেই সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।’

মোটরসাইকেলচালক আরাফাত আলী বলেন, ‘বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি সবচেয়ে বেশি ভাঙাচোরা ও খানাখন্দে ভরা। রাতে চলাচলের সময় খুব ভয় লাগে। বড় বড় গর্ত পানিতে পূর্ণ থাকে। অনেক সময় বোঝা যায় না কোথায় গর্ত আর কোথায় সমান রাস্তা।’

স্থানীয় আলফাজ উদ্দিন বলেন, ‘পাঁচ-ছয় দিন আগে এই রাস্তা দিয়ে একটি পাখিভ্যান বামন্দী বাজারের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ গর্তে পড়ে। তখন ঝাঁকুনিতে ভ্যানে থাকা এক যাত্রী পড়ে গিয়ে ভ্যানের নিচে চাপা পড়েন।’

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, ‘বামন্দী-কাজীপুর সড়ক মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ পেলে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মো. নাজমুল হুদা বলেন, ‘সড়কটি অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই সড়কসহ উপজেলার অন্যান্য সড়কের বিষয়ে ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীদুর্ঘটনাসড়কসংস্কারজেলার খবর
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