কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে শহরের বৈদ্যঘোনা এলাকার জাদিপাহাড়ে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত সাইফুল ইসলাম শহরের পশ্চিম পাহাড়তলী এলাকার মোহাম্মদ হোসাইনের ছেলে।
নিহতের মা ছেনোয়ারা বেগম বলেন, মোটরসাইকেল বিক্রিকে কেন্দ্র করে সাগর বাদশা ও আব্বুইয়া নামে দুই ব্যক্তি সাইফুলকে জাদিপাহাড়ের উপরে ছুরিকাঘাত করেন। মৃত্যুর আগে সাইফুল ওই দুজনের নাম বলে গেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।
স্থানীয়রা জাদিপাহাড়ে আহত অবস্থায় সাইফুলকে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিবারকে খবর দেন। পরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে তাঁকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী। তিনি জানান, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা পুলিশ তদন্ত করছে। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।
নওগাঁর বদলগাছীতে কৃষকের প্রায় ১২ বিঘা জমির পটোলগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ১০-১২ জন কৃষকের প্রায় সাত লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বালুভরা ইউনিয়নের দোনইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
ঢাকার আশপাশে নতুন বৈধ বালুমহাল চিহ্নিত করে দ্রুত ইজারা দেওয়াসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বাল্কহেড মালিক সমিতি। সংগঠনটি বলছে, ভোলার ইলিশার মেঘনা-১,২, ৩ ও ৪ বালুমহাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্র নদীকেন্দ্রিক সহস্রাধিক বাল্কহেডের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে...১৫ মিনিট আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এতে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।২৮ মিনিট আগে
কক্সবাজার সরকারি কলেজের দোলনচাঁপা ছাত্রীনিবাসে কুরিয়ার সার্ভিসে আসা একটি পার্সেল থেকে ২০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শরিফা আক্তারকে আটক করা হয়েছে।৩১ মিনিট আগে