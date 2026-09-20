Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে শহরের বৈদ্যঘোনা এলাকার জাদিপাহাড়ে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত সাইফুল ইসলাম শহরের পশ্চিম পাহাড়তলী এলাকার মোহাম্মদ হোসাইনের ছেলে।

নিহতের মা ছেনোয়ারা বেগম বলেন, মোটরসাইকেল বিক্রিকে কেন্দ্র করে সাগর বাদশা ও আব্বুইয়া নামে দুই ব্যক্তি সাইফুলকে জাদিপাহাড়ের উপরে ছুরিকাঘাত করেন। মৃত্যুর আগে সাইফুল ওই দুজনের নাম বলে গেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

স্থানীয়রা জাদিপাহাড়ে আহত অবস্থায় সাইফুলকে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিবারকে খবর দেন। পরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে তাঁকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী। তিনি জানান, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা পুলিশ তদন্ত করছে। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতকক্সবাজারনিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরযুবক
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