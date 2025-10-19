আত্মসমর্পণের পর চকবাজারের যুবদল নেতা আজিজুর কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর চকবাজার থানার নাশকতার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চকবাজার থানার যুবদলের সদস্য আজিজুর রহমান সজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে আজ জামিনের আবেদন করেন সজিব। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তাঁর আইনজীবী মো. রফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
২০১৮ সালের চকবাজার থানার নাশকতার এই মামলায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে ২২ মাসের কারাদণ্ড দেন ঢাকার একটি আদালত।
চকবাজার থানা-পুলিশ নাশকতার অভিযোগে ২০১৮ সালে মামলাটি দায়ের করে। তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। পরে আদালত এই যুবদল নেতা ছাড়াও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।
উল্লেখ্য, আজিজুর রহমান সজিবের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৮টি নাশকতার মামলা দেওয়া হয়। ওই আমলে কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল সজিবকে।
রাজধানীর চকবাজার থানার নাশকতার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চকবাজার থানার যুবদলের সদস্য আজিজুর রহমান সজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে আজ জামিনের আবেদন করেন সজিব। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তাঁর আইনজীবী মো. রফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
২০১৮ সালের চকবাজার থানার নাশকতার এই মামলায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে ২২ মাসের কারাদণ্ড দেন ঢাকার একটি আদালত।
চকবাজার থানা-পুলিশ নাশকতার অভিযোগে ২০১৮ সালে মামলাটি দায়ের করে। তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। পরে আদালত এই যুবদল নেতা ছাড়াও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।
উল্লেখ্য, আজিজুর রহমান সজিবের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৮টি নাশকতার মামলা দেওয়া হয়। ওই আমলে কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল সজিবকে।
চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় টিউশনি করতে গিয়ে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তিনি যে বাড়িতে টিউশনি করতেন, সেই বাড়ির সিঁড়িতেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। তবে খুনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতের দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিকে নড়বড়ে করার উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত।১ ঘণ্টা আগে