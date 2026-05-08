Ajker Patrika
ঢাকা

ডেমরায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যুবক নিহত

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
মো. সাদ্দাম মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

‎‎রাজধানীর ডেমরায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. সাদ্দাম মিয়া (৩৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ডেমরা ব্রিজের ঢালে এ ঘটনার পর ওই দিন রাতেই ডেমরা থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেন সাদ্দামের বড় ভাই মনির হোসেন।

নিহত সাদ্দাম তিন বছর ধরে ঢাকার বিজয়নগরে এসএসবি গ্লোবাল ওভারসিজ লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরি করে আসছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানাধীন মাসাব এলাকার আব্দুল লতিফের ছেলে।

আজ শুক্রবার মামলার ‎বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইফুর রহমান মির্জা।

ওসি বলেন, প্রতিদিনের মতো তিনি রূপগঞ্জ থেকে অফিসের উদ্দেশে ঢাকায় যাচ্ছিলেন মোটরসাইকেলে করে। ডেমরা ব্রিজের ঢালে পৌঁছার পর কাভার্ড ভ্যানটি পেছন থেকে সাদ্দামের মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর জখম হন তিনি। লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় ট্রপিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। পরে গুরুতর অবস্থায় ঢামেকে নিয়ে গেলে বেলা দেড়টার দিকে চিকিৎসক সাদ্দামকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীনিহতসড়ক দুর্ঘটনামামলাডেমরাযুবক
