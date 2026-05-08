ডেমরায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যুবক নিহত

রাজধানীর ডেমরায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. সাদ্দাম মিয়া (৩৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ডেমরা ব্রিজের ঢালে এ ঘটনার পর ওই দিন রাতেই ডেমরা থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেন সাদ্দামের বড় ভাই মনির হোসেন।
নিহত সাদ্দাম তিন বছর ধরে ঢাকার বিজয়নগরে এসএসবি গ্লোবাল ওভারসিজ লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরি করে আসছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানাধীন মাসাব এলাকার আব্দুল লতিফের ছেলে।
আজ শুক্রবার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইফুর রহমান মির্জা।
ওসি বলেন, প্রতিদিনের মতো তিনি রূপগঞ্জ থেকে অফিসের উদ্দেশে ঢাকায় যাচ্ছিলেন মোটরসাইকেলে করে। ডেমরা ব্রিজের ঢালে পৌঁছার পর কাভার্ড ভ্যানটি পেছন থেকে সাদ্দামের মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর জখম হন তিনি। লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় ট্রপিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। পরে গুরুতর অবস্থায় ঢামেকে নিয়ে গেলে বেলা দেড়টার দিকে চিকিৎসক সাদ্দামকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের মতবিনিময় সভা আগামীকাল শনিবার। সকাল ১০টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠেয় এই সভায় বরিশাল বিভাগের বিএনপির আটটি ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকবেন।৩৮ মিনিট আগে
রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আরিফুর রহমান নয়ন (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার নয়ন স্থানীয় করিমুল্লাবাগ এলাকা মো. আরশ...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে সুইটি আক্তার নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুইটি (১৪) ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাভারে মহাসড়কসহ ফুটপাতে ভাসমান দোকান বসাতে বাধা দেওয়ায় ইট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এক আনসার কর্মকর্তার চোখে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেক আনসার সদস্যের। এ ছাড়া হামলায় আরও চার আনসার সদস্য আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে