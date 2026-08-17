পিস্তলসহ অস্ত্র ব্যবসায়ী কাইয়ুম গ্রুপের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার

সন্ত্রাসী ও অস্ত্র ব্যবসায়ী কাইয়ুম গ্রুপের চার সদস্যকে পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-২। আজ সোমবার র্যাব-২ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. রুবেল হোসেন ওরফে ভাতিজা রুবেল (২৯), মো. সাঈদুর রহমান সাঈদ ওরফে পিচ্চি সাঈদ (৪৩), মো. শরিফ (৩০) ও মো. শাওন (৪০)। র্যাব জানিয়েছে, একটি বিদেশি সেভেন পয়েন্ট ৬৫ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চার রাউন্ড তাজা গুলিসহ কুখ্যাত কাইয়ুম গ্রুপের এই চার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-২ তাদের বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গতকাল রোববার নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন, রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার জহুরি মহল্লা এলাকায় কয়েকজন অস্ত্র কারবারি অস্ত্র কেনাবেচার উদ্দেশে অবস্থান করছে। পরে ওই দিন রাতে র্যাব-২-এর একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে।
র্যাব জানায়, কাইয়ুম গ্রুপের সদস্যরা মোহাম্মদপুরের টিক্কাপাড়া, আজিজ মহল্লা এবং সূচনা কমিউনিটি সেন্টারসংলগ্ন রিং রোড এলাকায় অস্ত্র ব্যবসা, চাঁদাবাজি, মারামারি, গ্যাং নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত।
গ্রেপ্তার রুবেল হোসেনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় চুরি, দাঙ্গা, খুন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের তিনটি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১০টি এবং আদাবর থানায় একটি মাদক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
অন্যদিকে সাঈদুর রহমান সাঈদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় জোরপূর্বক অর্থগ্রহণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটি, অস্ত্র আইনে একটি এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া আদাবর থানায় ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ডাকাতির প্রস্তুতির তিনটি এবং একটি খুনের মামলা রয়েছে।
র্যাব-২ জানিয়েছে, জব্দ করা আলামত ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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