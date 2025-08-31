ফের ৩ দিনের রিমান্ডে ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আরও একটি মামলায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুব তাঁকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার মামলায় সৈকতকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মাসুম সরদার। অন্যদিকে সৈকতের পক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সৈকতের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা হামলা করেন। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনায় রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯১ জনকে আসামি করা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৫ আগস্ট রাতে সৈকতকে রাজধানীর খিলক্ষেত নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে করা বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
