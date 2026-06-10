রায় ঘোষণার আগে নাসির-তামিমার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

তালাক জালিয়াতি, আইন বহির্ভূত সম্পর্ক রোধে ক্রিকেটার নাসির হোসেন ও তামিমা সুলতানার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। একই সঙ্গে অপরাধের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান রেখে লিঙ্গনিরপেক্ষ আইন প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে কর্মসূচি থেকে।
আজ বুধবার তামিমার সাবেক স্বামী রাকিব হাসানের দায়ের করা মামলায় রায় ঘোষণার আগে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে এই কর্মসূচির আয়োজন করে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন।
আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাবিল তাঁর বক্তব্যে বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। যেসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা আইনি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, সেসব বিষয়ে সংগঠনটি কাজ করে আসছে।
সাইফুল ইসলাম নাবিল বলেন, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের জন্য কেবল পুরুষের শাস্তির বিধান রয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে কোনো শাস্তির বিধান নেই। অথচ পরকীয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। তাই শাস্তির বিধানও উভয়ের জন্য সমান হওয়া উচিত।
এ কারণেই তারা লিঙ্গনিরপেক্ষ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছেন।
সংগঠনের পক্ষ থেকে সাইফুল ইসলাম বলেন, তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদনে নাসির ও তামিমার বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যে জালিয়াতির বিষয় উঠে এসেছে। এ ছাড়া বহু প্রবাসী পুরুষ সংগঠনের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাদের স্ত্রী যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন না করেই অন্যত্র বিয়ে করছেন, ফলে তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
নাবিল বলেন, নাসির-তামিমার ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে ভুক্তভোগী পুরুষেরা আইনের আশ্রয় নিতে উৎসাহিত হবেন।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মীরা অংশ নেন।
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