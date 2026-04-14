Ajker Patrika
ঢাকা

বৈদ্যুতিক লাইনে বেলুন, ১৪ মিনিট বন্ধ থাকল মেট্রোরেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ১৭
রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনে একটি গ্যাস বেলুন উড়ে এসে আটকে পড়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ১৪ মিনিট বন্ধ রেখে বেলুনটি অপসারণ করার পর আবারও স্বাভাবিক হয় মেট্রোরেল চলাচল।

আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এমআরটি পুলিশ।

এমআরটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বে থাকা রায়হানুল ইসলাম রাতুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে বৈদ্যুতিক লাইনে গ্যাস বেলুন আটকে থাকার কারণে ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উচ্চ ভোল্টেজ লাইনের ওপর থেকে বেলুনটি সরিয়ে ফেলে।

এরপর বেলা ১টা ৪ মিনিট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ১টা ৫ মিনিটে কারওয়ান বাজার স্টেশন থেকে মেট্রোরেল চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি–স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি–স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

শাজাহানপুরে বাসের সঙ্গে ভটভটির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬

শাজাহানপুরে বাসের সঙ্গে ভটভটির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬

ভারতে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

ভারতে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

সাভারে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

সাভারে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

