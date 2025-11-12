গাজীপুর-৬ আসন বহাল রাখার দাবিতে টঙ্গীতে মহাসড়ক অবরোধ, টায়ারে আগুন

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।
একই সময়ে টঙ্গী কলেজ গেট, এশিয়া পাম্প, গাজীপুরা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মী নিয়ে বিক্ষোভ ও টায়ারে আগুন দেন টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম পাপ্পু সরকার, আরিফ হোসেন হাওলাদার, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
বক্তারা বলেন, ‘টঙ্গী, গাছা ও পুবাইলের একাংশ নিয়ে গাজীপুর-৬ আসন গঠন করা হয়। আদালতের নির্দেশে আসনটি বাতিল করা হয়েছে। এই আসনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই আসন পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব।’ সেই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।
একই সময়ে টঙ্গী কলেজ গেট, এশিয়া পাম্প, গাজীপুরা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মী নিয়ে বিক্ষোভ ও টায়ারে আগুন দেন টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম পাপ্পু সরকার, আরিফ হোসেন হাওলাদার, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
বক্তারা বলেন, ‘টঙ্গী, গাছা ও পুবাইলের একাংশ নিয়ে গাজীপুর-৬ আসন গঠন করা হয়। আদালতের নির্দেশে আসনটি বাতিল করা হয়েছে। এই আসনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই আসন পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব।’ সেই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।৪০ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।৪০ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। পরে জাল তুলতেই দেখতে পান বড় একটি কাতল আটকা পড়েছে। সকালে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দিয়ে দেখেন ১৯ কেজি। পরে উন্মুক্ত নিলামে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।
শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভোরে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কুষ্টিয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। পরে জাল তুলতেই দেখতে পান বড় একটি কাতল আটকা পড়েছে। সকালে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দিয়ে দেখেন ১৯ কেজি। পরে উন্মুক্ত নিলামে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।
শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভোরে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কুষ্টিয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে
তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।
হাজরাকাটি গ্রামের সেকেন্দার আবু জাফর বাবু জানান, সকালে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে পরিবারের অগোচরে পুকুরে পড়ে যায় আফিয়া। কিছুক্ষণ পর তাকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইনউদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।
হাজরাকাটি গ্রামের সেকেন্দার আবু জাফর বাবু জানান, সকালে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে পরিবারের অগোচরে পুকুরে পড়ে যায় আফিয়া। কিছুক্ষণ পর তাকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইনউদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।৪০ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।
মামলায় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতিক মল্লিককে প্রধান আসামি করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদ রায়হানকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে। এজাহারে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৫৬ জনের এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, ‘মোল্লাকান্দিতে অপরাধী কেউ ছাড় পাবে না। চরাঞ্চলে অপরাধ দমনে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ভৌগোলিক কারণে চরাঞ্চলে অপরাধীদের ধরতে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে। চর, মাঠ ও নদীর কারণে তারা দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। তবে এবার আমরা ব্লক করে অভিযান চালাব। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
চরাঞ্চলের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেন, ‘মোল্লাকান্দি এলাকায় আতিক মল্লিক ও ওয়াহিদ মোল্লা একটি পক্ষের এবং আরেকপক্ষে আওলাদ মোল্লা, উজির আলী ও জাহাঙ্গীর নেতৃত্ব দেন। আগে এলাকা ছিল আওলাদ মোল্লার প্রভাবাধীন, বর্তমানে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হয়েছে। আর দ্বন্দ্বের মূল কারণ এটিই। এখন দেখবেন কীভাবে একের পর এক সবাই জালের মধ্যে আসবে। আমরা দেখাব কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়।’
প্রসঙ্গত, গত সোমবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি-সমর্থিত দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৫) নামের বিএনপি কর্মীর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় রায়হান খান (২২) ও ইমরান মীর (২৪) নামে আরও দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়।
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৮) নিহত হওয়ার ঘটনায় ২০৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে নিহত আরিফ মীরের স্ত্রী পারুল বেগম বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন।
মামলায় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতিক মল্লিককে প্রধান আসামি করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদ রায়হানকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে। এজাহারে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৫৬ জনের এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, ‘মোল্লাকান্দিতে অপরাধী কেউ ছাড় পাবে না। চরাঞ্চলে অপরাধ দমনে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ভৌগোলিক কারণে চরাঞ্চলে অপরাধীদের ধরতে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে। চর, মাঠ ও নদীর কারণে তারা দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। তবে এবার আমরা ব্লক করে অভিযান চালাব। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
চরাঞ্চলের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেন, ‘মোল্লাকান্দি এলাকায় আতিক মল্লিক ও ওয়াহিদ মোল্লা একটি পক্ষের এবং আরেকপক্ষে আওলাদ মোল্লা, উজির আলী ও জাহাঙ্গীর নেতৃত্ব দেন। আগে এলাকা ছিল আওলাদ মোল্লার প্রভাবাধীন, বর্তমানে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হয়েছে। আর দ্বন্দ্বের মূল কারণ এটিই। এখন দেখবেন কীভাবে একের পর এক সবাই জালের মধ্যে আসবে। আমরা দেখাব কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়।’
প্রসঙ্গত, গত সোমবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি-সমর্থিত দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৫) নামের বিএনপি কর্মীর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় রায়হান খান (২২) ও ইমরান মীর (২৪) নামে আরও দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়।
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।৪০ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে