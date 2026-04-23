গ্রিন রোডে আবাসিক হোটেলের বাথরুমে মিলল তরুণীর মরদেহ

রাজধানীর গ্রিন রোডে একটি আবাসিক হোটেলের বাথরুম থেকে তানিয়া নবী (২৯) নামে এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কলাবাগান থানাধীন গ্রিন রোডে হোটেল রুপসা ইন্টারন্যাশনাল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়।
এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তাঁর শরীরে কোনো জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে ওই কক্ষে, ঘুমের ওষুধসহ বেশ কিছু ওষুধপত্র পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মৃতের বাড়ি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার গাবর বোয়ালী চর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম নুর নবী আর মায়ের নাম শামীমা আক্তার।
কলাবাগান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফজলে আশি জানান, ওই তরুণী গত ১৯ এপ্রিল রাতে রূপসা হোটেলের একটি রুমে ভাড়া উঠেছিলেন। তখন হোটেল কর্তৃপক্ষকে তিনি জানিয়েছিলেন, আইইএলটিএস পরীক্ষা দিতে গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছেন। তাঁর বাবা মা তেজগাঁও এলাকায় থাকেন। ওই তরুণীর স্বামী সাগর কুমিল্লায় থাকেন। তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে।
ওসি জানান, হোটেল থেকে বের হতেন না তরুণী। সব সময় দরজা জানলা আটকিয়ে রাখতেন। হোটেল ভাড়াও ঠিকমতো দিতেন না। আজ দুপুরে হোটেল কর্তৃপক্ষ ভাড়ার জন্য ডাকতে গেলে দরজায় নক করে কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, বাথরুমে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। তখন হোটেল কর্তৃপক্ষ থানায় খবর দেয়।
ওসি আরও জানান, হোটেলের ওই রুমটি থেকে ঘুমের ওষুধসহ বেশ কিছু ওষুধপত্র পাওয়া গেছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (চাকরিচ্যুত) মো. আফজাল নাছেরকে উত্তরা পূর্ব থানার এক ছাত্র হত্যা মামলায় চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
পাবনার ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ এলাকায় পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ, ভাঙচুর ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের প্রধান ফটকের বাইরে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে গান শিখতে গিয়ে এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার নগর ইউনিয়নের মশিন্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার ওই মেয়ের মা বাদী হয়ে বড়াইগ্রাম থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ এ ঘটনার সহযোগিতার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।১ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানের আপত্তিকর ছবি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে কলেজশিক্ষার্থী মো. শাকিল আহমেদকে (২৪) কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।১ ঘণ্টা আগে