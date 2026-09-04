নোয়াখালী বিভাগ দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভ, দেড় ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

নোয়াখালী জেলাকে পৃথক প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এতে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে আশপাশের সড়কগুলোতে যানজটের সৃষ্টি হয়।
আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে আন্দোলনকারীরা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন। এর আগে জুমার নামাজ শেষে বিকেল ৩টার দিকে পুরান ঢাকার চকবাজারের চক মসজিদ এলাকা থেকে শাহবাগের উদ্দেশে মিছিল নিয়ে রওনা হন তারা। শাহবাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা অবস্থানের পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তারা সরে গেলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বিক্ষোভে আন্দোলনকারীরা নোয়াখালী বিভাগ ঘোষণার দাবিসংবলিত টি-শার্ট, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অবস্থান নেন। তাঁদের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শাহবাগ এলাকা। তাদের দাবি, নোয়াখালীকে দ্রুত পৃথক প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণা করতে হবে।
তাঁদের অবস্থান কর্মসূচির কারণে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও চালকেরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কিছু যানবাহনকে বিকল্প সড়ক দিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়।
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